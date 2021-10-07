Squid Game’deki telefon numarası gerçek çıktı, hayatları karardı

Netflix'in izlenme rekorları kırmaya doğru giden Güney Kore dizisi Squid Game, son günlerde yarattığı telefon kriziyle gündeme geliyor. Dizide geçen telefon numarasının gerçek bir kişiye ait olması, yine söz konusu numaraya yakın telefon numaralarının bulunması sahiplerini yıldırdı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in distopik dizisi dünya çapında gişe rekorları kırma yolunda ilerlerken bazı Güney Korelilerin de hayatını kâbusa çevirdi.

Netflix Inc.’in hit dizisi Squid Game’in ilk sahnelerinden birinde görülen ve arayanı ölüm kalım yarışmasına davet eden sekiz haneli telefon numarası ve hatta yanlış çevrilen tahminler, gerçek Güney Korelilere ait.

Seul’de 26 yaşında bir ofis çalışanı olan Hanna Kim, 17 Eylül’de başlayan diziden çok keyif aldı ve tüm arkadaşlarına tavsiye etti. Gösterideki telefon numarasının kendisinden sadece iki basamak farklı olduğunu bile fark etmedi. Ancak Kim, Kolombiya’dan bile gelen aramalarla yaşamaya başladı. Kim, çoğu kişinin hemen kapattığını, bazılarının ise “Squid Game mi” diye sorduğunu anlatıyor.

Netflix’e ve Güney Koreli prodüksiyon şirketi Siren Pictures’a şaka çağrılarıyla nasıl başa çıkacaklarını sorduğunu ancak şirketlerin, onun gibi mağdur olan insanlara maddi tazminat ödemeyeceklerini söyledi. Her iki şirket de bireysel vakalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İLK SAHNEYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bir Netflix sözcüsü ise karışıklığı çözmek için şirketin, telefon numaralı sahneleri düzenlemek için Siren Pictures ile birlikte çalıştığını söyledi. Ancak telefon numarası Netflix’te ve YouTube’da 20 milyondan fazla görüntülenen resmi Squid Game’in fragmanının açılış sahnelerinde görünmeye devam ediyor.

Güney Kore’de küçük bir işletmesi olan bir başka kişinin telefon numarasıyla dizideki numara ise tamamen aynı. İşletme sahibi, Squid Game’in yayınlanmaya başlamasından günler sonra verdiği röportajlarda, günde 4.000 çağrı aldığını (ortalama 20 saniyede bir) ve geceleri uykuya dalmak için ilaca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karışıklıktan muzdarip adam, arayanların genellikle kendisine Squid Game’e katılmak istediklerini söylediğini anlatıyor. Numarası işiyle bağlantılı olduğu için de kolay kolay değiştiremeyeceğini belirtiyor.

TELEFON NUMARASINI SATIN ALMAK İSTEDİ

Seul Ulusal Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Keumjoo Kwak, Güney Kore basınının küçük işletme sahibinin aramalara boğulmasını şu şekilde yorumluyor: “Birçok insan yaptığında, zarar vermenin suçluluğu dağılır.”

Bu karmaşadan Güney Koreli politikacı Huh Kyung-young ise yararlanmaya çalıştı. Telefon numarasını küçük işletme sahibinden yaklaşık 84.000 dolara satın almayı teklif etti. Güney Kore’nin gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Huh, dikkati bu adamdan başka yöne çekmek için kendi cep telefonunu internette yayınladı. Ve ardından “Her saniye bir telefon alıyorum” dedi.

İZLEYİCİNİN İNANMASI İÇİN GERÇEK NUMARA KULLANILIYOR

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde sinema sanatları profesörü olan J.D. Connor, film yapımcılarının sayıların sahte olarak görülebileceğine inandığını, bu nedenle sahte sayıların kullanımının azaldığını söyledi: “İzleyicilerin inanmasını istiyorsunuz.”

SADECE BİR ÖZÜR BEKLİYOR

Güney Kore’de daha yeni üniversiteden mezun olan 22 yaşındaki Jeong ise Squid Game’de geçen numarayla hemen hemen aynı numaraya sahip. Jeong’un telefon numarasının sadece son iki basamağı farklı olsa günde 100’den fazla arama ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Şu anda iş aradığı için de her numarayı “ya bu bir iş görüşmesi içinse” diyerek yanıtlıyor. Joeng, Netflix veya Siren Pictures’tan sadece bir özür bekliyor.

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