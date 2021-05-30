Sri Lanka’da en çok Türk dizileri izleniyor

Türk dizileri dünyanın dört bir yanına köprü oldu. Dizilerimiz Arap ülkelerinden sonra şimdi de Sri Lanka'da. Mohamed Rizvi Hassen, iki yıl önce Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'ne atandı. Türkiye'ye gelmeden önce, o da Türk dizilerini izlemeye başladı. İzledikçe Türkiye'ye olan hayranlığı da arttı. Bu dizilerin yapımcılarını da, sanatçılarını da merak etti. İlk fırsatta, ünlü yapımcı Fatih Aksoy'u İstanbul'da ziyaret etti, ülkesinde Türk dizilerine karşı olan ilgiyi anlattı.

Hassen, “Türk dizileri Sri Lanka'da geniş bir izleyici kitlesine sahip. Sri Lanka'da yayınlanan 4 Türk dizisi bulunuyor. Bunlar, ‘Kadın, Aşk Laftan Anlamaz, Kırgın Çiçekler ve Kızım” dedi. Dizilerin, iki ülke arasındaki kültürel köprü işlevinin farkında olan Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Kadın dizisinin yapımcısı ve Med Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy ile bir araya geldi.

KÜLTÜREL KÖPRÜ

Ve iki ülke arasındaki kültürel tanıtım hakkında fikir alışverişinde bulundu. Büyükelçi Hassen geçtiğimiz günlerde de Aksoy ile Sri Lanka Sirasa Tv Ceo'su Susara Dinal ile görüntülü olarak konuştu. Görüşmede, kurulabilecek işbirliği sonucu Sri Lanka-Türk ortak yapımı dizilerin çekilmesi ve daha fazla Türk dizisinin Sri Lanka'da yayınlanması üzerinde duruldu. Büyükelçi, “Dizilerden sonra salgına rağmen geçen yıl Türkiye'ye 5 binden fazla Sri Lanka'lı turist geldi. Türkiye merak ediliyor ülkemizde” dedi.

Türk yaşam tarzını dizilerden öğrendik

Kadın dizisinin sıkı bir hayranı olan Sri Lankalı Sandhya Wijayabandara, “Bu dizi, dünyadaki tüm kadınların karşılaştığı sorunlarla nasıl yüzleşileceğine dair güzel dersler veriyor. Öte yandan kanser hastası, bekar ve iki çocuklu bir anne, hayatın değerlerini ve sırlarını size gösteriyor. Dizideki bütün oyuncular gerçek hayattan gibi. Daha önce de belirttiğim gibi Doruk ve Nisan karakterleri çok iyi oynuyor. Dizinin keşfedilmesi gereken bir gerçekliği ve hassasiyeti var. Türk müziği ise çok yumuşak ve hoş bir ayrıntı katıyor. Bazen arkadaşlar bu dizileri izlemek için bir araya geliyor. Türk dizilerini izlerken Türk halkının yaşam tarzını öğrendim. Sosyal çevresini, güzel İstanbul'u tanıdım. Diziyi izledikten sonra kesinlikle Türkiye'yi ziyaret etmeyi ve Türkçe öğrenmeyi istiyorum” dedi.