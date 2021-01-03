Stanford’da tarih yazdı!

Maddi imkansızlıklar içinde büyüse de imkansızı başarmış, Salihli'den Silikon Vadisi'ne değeri 4 milyar dolara ulaşan Scale Al isimli şirketin yöneticilerinden olmayı başarmış bir isim Melisa Tokmak. Henüz 26 yaşında olan genç ve başarılı bilgisayar mühendisi Melisa Tokmak, SÖZCÜ okurları için hayat hikayesini ve merak edilenleri anlattı.

Salihli'de küçük bir parfümeri işleten Tokmak çiftinin kızları olan Melisa, annesi ve babasının her istediği olsun diye çok çalıştığını belirterek “Ben de iyi okullara gidip, geleceğimin daha iyi olması için çalıştım. Sonra şansıma Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) açtılar. Okul sonrasında gidip projeler yapmaya başladım. Üzüm kurutma projemle TÜBİTAK Türkiye birincisi oldum. Öğretmenlerim beni hep destekledi” diyor.

Lisede Gebze'de bulunan üstün zekalılar okulu Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'ni tam burslu kazanan Tokmak o dönemi şöyle anlatıyor: “TEVİTOL'e gitmek hayatımın en önemli adımlarından biriydi. Orada çat pat İngilizce öğrendim. Fizik projemle TÜBİTAK Türkiye birincisi oldum. Avrupa'da ödül aldım. Ailemden uzak yatılı okulda tek başıma yaşam mücadelesi vermenin önemini anladım. Bağımsızlığı öğrendim. Zordu ama beni ben yaptı. Dil geliştirmek için Stanford yaz okuluna başvurdum, tam burslu kazandım ama uçak ücretleri çok pahalıydı. Çok üzüldüm ama yılmadım. Gazetede bulduğum her iş insanına mail attım. Sonunda bir iş insanı bana döndü ve uçak biletimi alacağını söyledi. Onun sayesinde Stanford'u gördüm. Robotik kampında uçaklar yaptım. Stanford'u görünce anladım ki ne olursa olsun buraya üniversite okumak için gelmeliyim.”

EN GÜZEL DÖRT YILI GEÇİRDİM

“Matematik, fizik ve tiyatroya kendimi verdim. 60 ülkeden arkadaşlarım oldu. Her yere seyahat ettim, ingilizcem ilerledi. Arkadaş istiyorsanız dil konuşmak zorundasınız. Stanford'da hayatımın en güzel 4 yılını geçirdim. Ortaokula kadar bilgisayarım yoktu ama bilgisayar mühendisliğini kazandım. Annem ve babam zorluklarla mezuniyetimi görebilmek için Amerika'ya geldi.”

HAYALİM ŞİRKETİMİ KURMAK

“Okuldan sonra Facebook'ta Product Manager olarak işe başladım. Çalışmak için çok güzel bir yer fakat ben daha fazla etkimin olacağı bir yere geçmek istedim. Şu anda çalıştığım 4 milyar dolarlık Scale Al isimli şirketin CEO'su ile tanıştım. Onun hikayesi de bana benzer ama dünyanın diğer ucundan. 19 yaşında bu şirketi kurmuş, 3 yılda milyarlar değerine büyütmüş. O da beni çok sevdi ve sağ eli olarak iş teklif etti. Gece gündüz çalıştık bazen 20 saat. Şirketi 3 buçuk katına çıkardık.”

Bu Türk diye anlatıyorum

– Kız öğrencilere ne tavsiye edersiniz?

Kendilerine inanmalarını söylerim. Yüz kat inanın! Ne yazik ki kadınlara karşı ayrımcılık çok.

– Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?

Ülkemize dönmeyi isterim. Beyin göçünü azaltmamız lazım. Yıllar önce Almanya'ya göç eden Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşı geliştiren ilk bilim insanları arasında yer aldı. Çok gurur duyuyorum. Bakın yapanlar Türk diye anlatıyorum.

– Başucu kitabınız var mı?

Şu an Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabı okuyorum. İnsanlığın hikayesini anlatıyor.

– ABD'de çalışma yoğunluğunda hobiler edibildiniz mi?

En sevdiğim hobilerim doğa yürüyüşü yapmak, seyahat etmek, yeni mutfaklar tatmak, kayak yapmak.