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Star Wars yıldızı John Boyega’dan George Floyd’un öldürülmesine sert tepki
Star Wars yıldızı John Boyega’dan George Floyd’un öldürülmesine sert tepki
Star Wars serisinin yıldızı John Boyega, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine gösterdiği sert tepki sosyal medyada gündeme oturdu.
Yaşam 29 Mayıs 2020 - 08:43

ABD’nin Minneapolis eyaletinde George Floyd adlı siyahi bir vatandaşın, gözaltına alınırken polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesine tepkiler büyüyor.

Star Wars serisindeki Finn karakteriyle hafızalara kazınan John Boyega da Twitter hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Boyega yayınladığı mesajda, “Lanet olası ırkçılardan nefret ediyorum” dedi.

Boyega’nın attığı tweet bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, bazı sosyal medya kullanılıcıları ise ünlü aktörü küfür kullandığı için eleştirdi.

“BU BENİM KİŞİSEL HESABIM”

Boyega eleştirilere kulak asmayarak, “Bu benim kişisel hesabım. Çocuklar için burada değilim” dedi.

Ünlü aktör, ardından Instagram hesabından yayınladığı bir video ile kendisine yöneltilen eleştirilere daha sert bir cevap verdi. Boyega, “Bu süregelen bir döngü ve devam ediyor. Ben ABD’de yaşamıyorum ama siyahım. Bunu s…m. O yüzden bir kez daha söyleyeceğim, ırkçı beyaz insanlar defolun gidin” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DepoPhotos

Paylaşımlarına herhangi bir ırkçı yorumun gelmesi durumunda yorumları yapanları tek tek engelleyeciğini belirten Boyega, “Bu kariyerle, parayla ilgili değil. Tüm bu şeyler benim hayalimdi. İşin bir parçasıydı. Bunun insanlara nasıl davrandığınla ilgisi yok. Beni sinir edemezsiniz, ben sinir edilecek biri değilim. Zayıf insanlar tarafından yetiştirilmedim” dedi.

Kullandığı ifadeler nedeniyle annesinin kendisine, “İyi çocuk” dediğini söyleyen John Boyega, Star Wars’taki rolü aldığında da çok sayıda ırkçı yoruma maruz kalmıştı.

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