Starbucks, zehirlenme vakalarından sonra menüden o yiyeceği sessizce çıkardı

Starbucks, müşterilerinden gelen şikayetlerden sonra menüsünden o yiyeceği çıkarmaya karar verdi. Müşterilerin çoğu gıda zehirlenmesi yaşadıklarını iddia ederek ünlü kahve zincirine ateş püskürdü.

Sozcu.com.tr

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Tavuklu ve yumurtalı sandviç, şirketin yenilenen yaz menüsünün bir parçası olarak sunuldu, ancak piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra kaldırıldı.

New York Post’un haberine göre; sandviç müşterilerde mide ağrısı, ishal ve kusma şikayetine neden oldu. Bir kişi TikTok’ta “Hayatımın en kötü ishali için dava açıyorum. İki gündür banyomda yaşıyorum” dedi.

Tavuklu sandviçi deneyen diğer müşteriler de sosyal medyada ateş püskürdü. New York Post, çiğ tavuğun neden olduğu gıda zehirlenmesi olan bir tür bakterinin bir kişide görüldüğünü belirtirken bir Starbucks sözcüsü de bazı kişilerin bildirdiği gibi tavuklu sandviçin listeria ve salmonella ile ilgisi olmadığını söyledi.

Starbucks, müşterilerin yeni sandviçi denedikten sonra hastalandıklarını bildirmeleri üzerine çalışanlarından sandviçi atmalarını istedi. Çalışanlara gönderilen not internette de yayınlandı.

TikTok kullanıcıları, datsfireapp isimli kullanıcı adına sahip içerik oluşturucunun tavuklu sandviçi deneyen videosuna da yorum yaptı. Fenomen isim, çeşitli yerlerde denediği lezzetlerle öne çıkıyor. TikTok fenomenine, sandviçi yedikten sonra hastalanan insanlar olduğu söylenince ünlü TikTok fenomeni de şoke olduğunu belirtti.

Söz konusu sandviç Türkiye’de satışa sunulmadı.

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