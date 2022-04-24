HAYAT
Abone Ol

Stockholm’e bahar geldi: Herkes telefonuna sarıldı

İskandinav ülkesi İsveç'e bahar geldi... Başkent Stockholm'de kiraz ağaçları açarken halk sokaklara dökülerek doğanın tadını çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Stockholm’e bahar geldi: Herkes telefonuna sarıldı

Soğuk iklimiyle ünlü İskandinav ülkesi İsveç’e bahar geldi.

Kiraz ağaçlarının çiçek açması kasvetli Stockholm kentinin havasını değiştirdi.

İlkbahar mevsimiyle çiçeklerini açan başkent Stockholm’deki kiraz ağaçları kentin gri havasını dağıttı.

Havaların güzelleşmesi ve Güneş’in etkisiyle Stockholm halkı kendini sokaklara attı. Çok sayıda vatandaş kiraz ağaçlarının altında yürüyüş yaparken birçok İsveçli telefonlarına sarılarak selfie çekti.
Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı İlginizi Çekebilir Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı