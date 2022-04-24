Stockholm’e bahar geldi: Herkes telefonuna sarıldı

İskandinav ülkesi İsveç'e bahar geldi... Başkent Stockholm'de kiraz ağaçları açarken halk sokaklara dökülerek doğanın tadını çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Soğuk iklimiyle ünlü İskandinav ülkesi İsveç’e bahar geldi.

İlkbahar mevsimiyle çiçeklerini açan başkent Stockholm’deki kiraz ağaçları kentin gri havasını dağıttı.

Havaların güzelleşmesi ve Güneş’in etkisiyle Stockholm halkı kendini sokaklara attı. Çok sayıda vatandaş kiraz ağaçlarının altında yürüyüş yaparken birçok İsveçli telefonlarına sarılarak selfie çekti.

İlginizi Çekebilir Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı