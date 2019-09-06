Stor perde son günlerde adından çokça bahsedilen perde modellerinden biridir. Görünümüyle herkesi cezbeden stor perdelerin en büyük sorunu temizliğidir. Herkesin kafasında soru işareti bırakan stor perde temizliği bazen satın alırken bile kararsızlıklar yaşatabilir. Peki stor perde çıkarmadan temizlenir mi? Stor perde nasıl temizlenir?

Stor perdeler mekanizmalı olduğundan temizleme işlemi diğer perdelere göre daha zor olabilir. Evinizde zarif ve fazla yer kaplamayan bu perdeler aslında kullanışlı olsa da sıra temizliğe gelince biraz zahmetli olabilir. Herkesin stor perde temizliği ile ilgili bir fikri ve uyguladığı bir yöntem elbette vardır. Perdeler de evde tıpkı diğer eşyalar gibi zamanla tozlanır ve kirlenir. Kirli perdeler evin atmosferini tamamen değiştirebilirken aynı zamanda sağlık açısından zararlı bir nedendir. Stor perdeleri takıp çıkarma bazen bizi zorlasa da bu perdeleri çıkarmadan da temizleyebilirsiniz. Stor perde çıkarmadan nasıl temizlenir? Stor perdenin temizliği nasıl yapılır? İşte o yöntemler…

STOR PERDEYİ ÇIKARMADAN TEMİZLENİR Mİ?

Asılı olan stor perdeniz için leke çıkarıcı, arap sabunu, halı şampuanı veya sabun rendesi gibi deterjanlar kullanabilirsiniz. Çok fazla kimyasal içeren ürünler perdelerinizin zarar görmesini ve renklerin değişmesine neden olabilir.

Bir kova içerisine sabunlu bir su hazırlayarak asılı olan perdenizi tamamen açarak bol köpüklü suyunuz ile silebilirsiniz.

Perdenizi silerken birinin perdeyi tutması veya arka kısmına sabitleyici herhangi bir şey koymanız perdenin temizliğini kolaylaştıracaktır.

Sabunlama işlemi bittikten sonra duru su ile perdenizi durulayın.

Perdelerinizi açık bir şekilde kurumasını bekleyebilirsiniz veya kuru bir bez ile kurulayarak daha çabuk kurumasını sağlayabilirsiniz.

STOR PERDE NASIL TEMİZLENİR?

Stor perdelerinizi belli aralıkla yıkamak hijyen açısından daha iyi bir sonuç verir. Stor perdelerinizi kuru temizleme yöntemi ile temizlettirebilirsiniz.

Evinizde kendiniz yıkayacaksanız öncelikle perdeyi mekanizmasından ayırdıktan sonra geniş bir alana sererek yumuşak başlı bir fırça ile stor perdenizi sabunlayıp ardından su ile durulayabilirsiniz.

Sabunlu su ile yıkamak tüm tozun ve kirin yok olmasını sağlar.

Yıkadıktan sonra uygun bir ortamda kurutun ve mekanizmalarını takarak perdeleriniz asın.