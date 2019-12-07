Stres, kadınları kalpten vuruyor!

Günümüzde çalışma hayatı, aynı zamanda aileyle ilgilenip çocuk yetiştirmek veya ileri yaştaki anne-babanın bakımıyla meşgul olmak kadınlarda aşırı yorgunluğa ve strese yol açıyor. Bir süre sonra tatile çıkmak, sevdikleriyle bir arada olmak veya hayalindeki bir eve taşınmak bile kadınlar için mutluluk değil, stres kaynağı olabiliyor… Tüm bu olumsuzluklar ise başta kalp sağlığı olmak üzere genel sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor.

TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Kadınlar; stresi azaltacak şeyleri pek yapmıyor, egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerini de ihmal edebiliyor. Stres ve korkularla başa çıkamayan kadınlar, kalp krizinden sonra daha fazla sağlık sorunu ve komplikasyonla karşı karşıya kalıyor. Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor.

DİYABETE YOL AÇIYOR

Stres; vücutta ufak tefek birçok rahatsızlığa da yol açabiliyor. Sık sık terleyen avuç içleri ve mide rahatsızlıkları en önemli rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Stres hormonu olarak bilinen kortizolün yüksek seviyelerde olması kan şekerini de yükselterek insülin direncine yol açıyor. Bu durum da diyabet, kalp hastalıkları ve depresyon riskini artırıyor. Stresli insanlar; genellikle sağlıksız gıdalara başvuruyor, sigara içiyor ve egzersiz yapmıyor. Bunlar da kalp hastalıklarını tetikliyor.

5 HAYATİ ÖNERİ

İşte stresle başa çıkmanın 5 yolu…

Sevdiklerinizle görüşün, sosyalleşin: Sosyal yaşamdan uzak durmak, kendini insanlardan soyutlamak kalp hastalıkları riskini artırdığını gösteren pek çok bilimsel çalışma var. Çünkü bu durum insanı hareketsizlik, sigara kullanımı gibi kalp hastalıklarına yol açan riskli davranışlara itebiliyor.

20-8-2 kuralına uyun: Egzersiz, “mutluluk hormonu” olarak da bilinen endorfin salgılanmasını sağlıyor. Endorfinler ruh halini olumlu etkiledikleri gibi, genel sağlığı da düzeltip kalp sağlığını koruyor. Amerikan Kalp Cemiyeti kalp sağlığı için haftada 5 kez, günde 30 dakikalık yürüyüş veya aerobik egzersiz öneriyor. Hareketli bir yaşam tarzı için 20-8-2 kuralına uyulmalı. Yani her 20 dakikalık oturma süresinden sonra, 8 dakika ayakta durulmalı ve 2 dakika yürümeli. Ayrıca her gün en az 10 bin adım atılmalı.

Abur cuburdan uzak durun: Strese girince iştahınız açılıyor ve sık sık yemek yiyerek rahatlamaya çalışıyorsanız yanınızda mutlaka sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun.

İyimser olun: Yapılan pek çok araştırma iyimser olmanın sağlık açısından faydalarını ortaya koyuyor. İyimser insanlar, kalp ameliyatlarından sonra da daha çabuk iyileşiyor.

Kendinizi ihmal etmeyin: Genellikle kadınlar, hayatlarının merkezine çocuklarını, eşlerini veya arkadaşlarını koyarak kendilerini sık sık ihmal ederler. Oysa öncelikle kendinize ve sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemli. Sağlıklı beslenmeye, egzersiz yapmaya ve hobilerinize vakit ayırmaya özen gösterin.