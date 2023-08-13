Stres seviyesi yüksek: Zor günler geçiren Meghan Markle’dan sıra dışı çözüm

İngiliz Kraliyet Ailesi'yle yollarını ayırdıktan sonra gündemden düşmeyen Meghan Markle, stres seviyesini düşürmek için değişik bir yol izledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

42 yaşındaki eski aktris Meghan Markle, eşi Prens Harry (38) ile ABD’de kurduğu yeni yaşamında mücadele etmeye devam ederken, yeni bir stres atma yöntemini tercih etmiş olarak görüldü.

Mirror’ın haberine göre, Sussex Düşesi Markle, son yıllarda popülerliğe kavuşan ve birçok Hollywood ünlüsünün de tercih ettiği bir sağlık diskini bileğine yapıştırdı.

Yılda 34 bin TL’ye (1000 sterlin) mal olan ilaçsız tedavi, gaba nörotransmiterlerini artırmayı, stres hormonlarını azaltmayı ve uykuyu iyileştirmeyi vadediyor.

Eski “Suits” yıldızı, Montecito’da eşi Sussex Dükü Harry ve iki çocukları Archie ve Lilibet ile yaşadığı evin yakınında bir korumayla yürürken diski takmış halde görüldü.

Markle’ın stresten korunmak için yeni yaklaşımlara yönelmesi şaşırtıcı değil çünkü son birkaç ay, çift için test niteliğinde zorlu sınavlarla geçti.

NELER YAŞANDI?

Haziran ayında çiftin markası Archewell, Spotify ile ortak bir bildiri yayınladı ve 536 milyon TL’lik (15,6 milyon sterlin) podcast anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Bu arada pop yıldızı Taylor Swift’in, Markle’ın podcast’i Archetypes’te yer alması için yaptığı kişisel daveti geri çevirdiği ortaya çıktı.

Çift, İngiliz Kraliyeti’nin resmi web sitesindeki unvanlarının sessizce kaldırıldığını görerek ailelerinden de bir darbe aldı.

Bunun dışında Sussex çiftinin, yakın dostları David ve Victoria Beckham’la da araları bozuldu. İddiaya göre, Meghan ve Harry, Beckham çiftini kendileriyle ilgili bilgi sızdırmakta suçladı.

Ayrıca Sussex çiftinin, Netflix’le olan 2,7 milyar TL’lik anlaşmalarının da 2025’te sona erdiğinde yenilenmeyeceği iddiası tüm bu olanların üzerine tuz biber ekti.

Bazı iddialar da Meghan ve Harry’nin arasının bozulduğunu söylüyor. Ancak çifte yakın kaynaklar, 2018 yılında evlenen çiftin arasında herhangi bir sorun olmadığı konusunda ısrarcı. Konuyla ilgili Meghan ve Harry’den de herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir Meghan Markle'a 42. yaş gününde hüsran

İlginizi Çekebilir David Beckham, Prens Harry ve Meghan Markle ile arkadaşlığını bitirdi