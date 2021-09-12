Stresin çaresi tüplü dalış

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin cennet ilçesindeki dalış kursları, hem eğitim veriyor hem de şehir insanını maviyle buluşturuyor. Üstelik sertifikalar da su altında teslim ediliyor.

Latif SANSÜR

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Pandeminin getirdiği sıkışmışlık hali, üst üste yaşanan felaketlerin yarattığı moral bozukluğu, iş hayatının stresi… Uzmanlar, bu gibi olumsuz etkilerin ancak doğada yapılacak etkinliklerle hafifletilebileceğini söylüyor. Denizde vakit geçirmek, su sporlarıyla uğraşmak da aynı etkiyi yapıyor. İşte, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde değeri bilinmeyen bir etkinlik var: Tüplü dalış…

12 AY DALIŞ YAPILIYOR

Özellikle Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki dalış kurslarına son dönemde ilgi de hayli arttı. Kuşadası'nda hava ve deniz şartları yılın 12 ayı boyunca tüplü dalışa izin veriyor. Tüm seviyelerde eğitim verebilen dalış merkezlerinde profesyoneller, su altı dünyasını güvenle ve keyifle keşfetmeye olanak tanıyor. Kuşadası'nı en unutulmaz kılan ise kurs sonrası dalış sertifikalarının su altında düzenlenen törenle verilmesi.

En iyisi Kuşadası'nda

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na kayıtlı yaklaşık 350 dalış merkezinin bulunduğunu ancak en zengin dalış olanaklarının Kuşadası'nda olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, “İsteyen herkes güvenli ve sağlıklı dalış eğitimi alabilir. Profesyonel eğitmenlerin verdiği kurslara katılmak için donanımlı dalışa engel bir rahatsızlığı bulunmamak, yüzme bilmek ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor” dedi.

Neopolis batığı çok gözde

Dünyanın en büyük uçak batıklarından biri olan Neopolis isimli Airbus A300 de Kuşadası'nda. Uçak batığı, renkli ve zengin bir su altı hayatına ev sahipliği yapıyor.