Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Su altında maskeli ‘korona dalışı’
Su altında maskeli ‘korona dalışı’
Antalya'nın 'doğa cenneti' ve dalış turizm merkezi Kaş ilçesinde, son günlerde artan corona virüsü vakalarına dikkat çekmek amacıyla su altına maskeli dalış gerçekleştirildi.
Yaşam 27 Ağustos 2020 - 10:31

Antalya’nın dalış turizmindeki en önemli merkezi olan Kaş’ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Barakuda Dive Center iş birliğiyle corona virüsü salgınındaki artış nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla dalış gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan dalışta dalgıçlar, su altında da maske kullanırken, ‘Sağlık için hepimiz için maske takın, sosyal mesafenizi koruyun’ yazılı pankartı açtı. Dalgıçların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek istediği dalışı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

FOTO:DHA

Son güncelleme: 10:32 - 27.08.2020
Etiketler