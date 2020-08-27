Su altında maskeli ‘korona dalışı’

Antalya’nın dalış turizmindeki en önemli merkezi olan Kaş’ta, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Barakuda Dive Center iş birliğiyle corona virüsü salgınındaki artış nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla dalış gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan dalışta dalgıçlar, su altında da maske kullanırken, ‘Sağlık için hepimiz için maske takın, sosyal mesafenizi koruyun’ yazılı pankartı açtı. Dalgıçların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek istediği dalışı, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.