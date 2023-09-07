Su samuru, 125 bin dolarlık balıkları yedi

İngiltere'de bir su samuru, girdiği otelde 125 bin dolar değerindeki koi balıklarını yiyip bitirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de bulunan ünlü bir otel, bir su samurunun bahçedeki süs havuzlarından 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarını yediğini tespit etti.

İngiltere’nin Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa yetkilileri, esprili bir dille yaptıkları açıklamada “Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafir keşfetti. Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz.(Su Samuru 125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek” denildi. (DHA)