Su seviyesi yüzde 30’un altına indi! 21 yıl sonra köprüler ortaya çıktı
Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi.
Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 29’a kadar düştü.
Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.
1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı’nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı.
21 yıldır suyun altında bulunan ve 21 yıl önceki şekliyle duran köprüler havadan görüntülendi. (İHA)