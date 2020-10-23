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Su seviyesi yüzde 30’un altına indi! 21 yıl sonra köprüler ortaya çıktı
Su seviyesi yüzde 30’un altına indi! 21 yıl sonra köprüler ortaya çıktı
Kocaeli'nde 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 29'a kadar düşmesi sonrasında 21 yıldır su altında bulunan köprüler gün yüzüne çıktı.
Yaşam 23 Ekim 2020 - 16:49

Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi.

Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 29’a kadar düştü.

(FOTO: İHA)

Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.

1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı’nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı.

(FOTO: İHA)

21 yıldır suyun altında bulunan ve 21 yıl önceki şekliyle duran köprüler havadan görüntülendi. (İHA)

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Son güncelleme: 17:07 - 23.10.2020
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