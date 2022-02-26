Şubat ayında Antalya’da deniz keyfi

Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Antalya’da bir haftadır etkili olan yağışlı hava bugün yerini güneşe bıraktı.

Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı şehirde sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne koştu.

Sahile giderek denize girip güneşleyenlerin arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşların da olduğu görüldü.

Denize girmeyenler ise aileleri ile kumsalda oturarak vakit geçirdi.

Kanada’dan Antalya’ya yerleşmek için gittiğini söyleyen Ruslan Engaiıchev, “Bir aydır burada yaşıyorum. Çok güzel şehir, havası çok güzel. Burası bizim için çok iyi şehir” dedi. (İHA)