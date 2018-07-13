Suç var ceza yok

Geçtiğimiz yıl yaralama, darp, şantaj, tehdit, hakaret, dolandırıcılık gibi suçlara karışan 8822 kişi hapse bir gün dahi girmeden serbest bırakıldı. Sebebi ise karıştıkları suçların ceza süresinin 2 yıldan daha az olmasıydı. “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararlarının toplumdaki suç ve şiddet oranlarını artırdığı belirten Avukat Cevat Kazma, konunun yeni hükümetin öncelikleri arasında yer almasının huzur ortamının yaratılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

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İşlediği suç nedeniyle iki yılın altında hapis cezası alan kişilere uygulanan “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararıyla belirli şartlar dahilinde serbest bırakılması tartışmalara yol açmaya başladı. Sanıkların topluma kazandırılması amacıyla 2011 yılında başlatılan uygulamanın toplumdaki suç ve şiddet oranlarını artırdığını belirten Avukat Cevat Kazma, özellikle darp, yaralama, hakaret, şantaj, tehdit ve dolandırıcılık gibi kısa süreli cezaların son yıllarda artış gösterdiğini belirtiyor.

Bu uygulamanın “Bir kereden bir şey olmaz!” anlayışı olduğunu vurgulayan Cevat Kazma, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 8822 kişinin bu şekilde serbest bırakıldığını açıkladı.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Mahkeme tarafından işlenen suçun cezasının 2 yılın altında durumunda uygulanan bu karar, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, mahkeme tarafından kişinin yeniden suç işlemeyeceğinin düşünülmesi ve işlenen suç nedeniyle oluşan zararın karşılanması gibi birtakım şartlara bağlanıyor.

Hükmün açıklanması geri bırakıldığında kişinin denetimli serbestlik sürecinde 5 yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi gerekiyor. Aksi takdirde, geçmiş cezasının infazı da gerçekleşiyor.