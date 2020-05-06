Suçiçeği nasıl belli olur? Suçiçeği ne kadar sürer?

Suçiçeği nasıl belli olur? Suçiçeği ne kadar sürer?

Suçiçeği, varisella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu bir enfeksiyondur. Suçiçeği, hastalığı olmayan veya hastalığa karşı aşılanan insanlar için oldukça bulaşıcıdır. Günümüzde çocukları su çiçeği hastalıklarına karşı koruyan bir aşı mevcuttur. Peki, suçiçeği nasıl belli olur? Suçiçeği ne kadar sürer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Tüm dünyada ve Türkiye'de oldukça yaygın olarak görülen suçiçeğinin tıp dilindeki adı variselladır. Ergenlik çağından önceki çocuklarda, özellikle kış ve ilkbahar yaygın olarak görülen suçiçeği hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Suçiçeği nasıl belli olur? Suçiçeği ne kadar sürer? İşte cevapları…

SUÇİÇEĞİ NEDİR?

Suçiçeği, varisella zoster virüsünün (VZV) neden olduğu bir enfeksiyondur. Küçük, sıvı dolu kabarcıklarla kaşıntılı bir döküntüye neden olur. Suçiçeği, hastalığı olmayan veya hastalığa karşı aşılanan insanlar için oldukça bulaşıcıdır. Günümüzde çocukları su çiçeği hastalıklarına karşı koruyan bir aşı mevcuttur.

SUÇİÇEĞİ NASIL BELLİ OLUR?

Çok bulaşıcı olan bu hastalığın tek enfeksiyon kaynağı insandır. Hastalık, virüs ile enfekte kişiden, solunum yoluyla ya da derideki vezikül denilen kabarcıkların içindeki sıvıyla temas sonucu bulaşabilmektedir. Hastalığın bulaşıcılığı döküntüler ortaya çıkmadan 1-2 gün öncesi başlar ve tüm döküntüler kabuklanana kadar devam eder. Ev içi temaslarda bulaşıcılık oranı %80-90'dır.

Hastalığın tipik bulgusu içi su dolu döküntülerdir. Döküntüler başlangıçta berrak, daha sonra bulanık bir hâl alır. Döküntüler kaşıntılıdır ve gövdeden başlayarak yüz ve saçlı deriye ulaşır. Ağız içinde de döküntü görülebilir. Diğer belirtiler aşağıdakiler gibidir:

– Genel bir rahatsızlık hissi (halsizlik)

– Yetişkinlerde genellikle çocuklara göre yüksek olan ateş

– Ağrıyan kaslar

– İştah kaybı

– Bazı durumlarda bulantı hissi

SUÇİÇEĞİ NE KADAR SÜRER?

Suçiçeği genellikle tedavi olmadan bir veya iki hafta içinde düzelir. Tedavisi yoktur. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki 2-4 gün içerisinde geçer. Ciltte kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde başlayan döküntüler, hafif kabarıklaşarak berrak, içi sıvı dolu kabarcıklar(veziküller) haline gelir ve 24-48 saat sonra kabuklanmaya başlar. İlk oluşan döküntüler kabuklanmaya başlarken yaklaşık 5-7 güne kadar yeni döküntüler ortaya çıkar.

Suçiçeği aşısı hastalıktan korunmanın en etkili yoludur.