Genellikle iki yaş altı çocukların en çok risk altında olduğu ve vakaların %90’ının küçük çocuklarda görüldüğü, ancak büyük çocuklar ve yetişkinler de görülen suçiçeği nedir, neden olur? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

Tıp dilinde varisella olarak bilinen suçiçeği, ergenlik çağından önceki çocuklarda yaygın olarak görülür. Çok bulaşıcı olan suçiçeğinin günümüzde aşısı mevcuttur. Nadir olarak komplikasyonlara neden olan suçiçeği hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Suçiçeği nedir, neden olur? İşte cevapları…

SUÇİÇEĞİ NEDİR?

Suçiçeği, Varicella Zoster virüsünün neden olduğu çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Esas olarak çocukları etkiler, ancak yetişkinlerde görülebilir. Küçük, sıvı dolu kabarcıklarla kaşıntılı bir döküntüye neden olur.

Suçiçeği enfeksiyonu virüse maruz kaldıktan 10 ila 21 gün sonra ortaya çıkar ve yaklaşık 5 ila 10 gün sürer. İlk günlerde ciltte içi su dolu döküntüler görünür.

Döküntüden bir ila iki gün önce hafif ateş, burun akıntısı, halsizlik ve iştahsızlık görülür. Döküntüler öncelikle gövdeden başlar, sonrasında baş ve ayaklara yayılır. Ateş ise 1 ila 4 gün sürer. Kızarıklık önce küçük parçacıklar halinde ortaya çıkar ve daha sonra kabarcıklar ve bunu takiben yara kabuğu haline döner.

Suçiçeği geçiren çoğu kişi hastalığı hafif olarak geçirir. Ancak hastalık bazı hallerde zatürree beyin ve beyin zarlarında enflamasyon gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Suçiçeğinden ölümler nadir olarak görülür. Günümüzde çocukları suçiçeğine karşı koruyan bir aşı mevcuttur.

SUÇİÇEĞİ NEDEN OLUR?

Suçiçeği enfeksiyonuna Herpes virüs ailesinden biri olan Varicella Zoster, diğer adıyla Herpes Zoster neden olur. Bu virüs aynı zamanda zona hastalığının da nedenidir. Suçiçeği olan bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında ve hava damlacıklarını soluduğunuzda da yayılabilir.

Suçiçeği geçirildiğinde virüslerin bir kısmı sinir ganglionlarında (hücrelerinde) inaktif olarak kalır, sonraki herhangi bir dönemde, özellikle yaşlılık veya bağışıklığın düştüğü durumlarda, aktive olarak bir sinir dağılımı bölgesinde enfeksiyonu oluşturur. Suçiçeği geçirenlerin %15'i yaşamlarının bir dönemlerinde zona geçirirler.

Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gereklidir:

– Deride anormal kızarıklık şişlik

– Beslenememe

– Yetersiz idrar yapma, ağız kuruluğu

– Aşırı sinirlilik, uyuşukluk, uyanma zorluğu

– Yürümede zorluk, dengesizlik

– Kuvvetli öksürük, hışıltı, zor nefes alma, göğüs ağrısı

– Şiddetli baş ağrısı ve kusma

– 4 günden fazla süren ateş

– Boyun ve sırt ağrısı