Suçiçeğini andıran ‘El ayak ağız’ hastalığına dikkat!

Yüksek ateş, ağızda, el ve ayaklarda ağrıya neden olan içi su dolu kabarcıklar ve kızarıklıklarla seyreden ‘el ayak ağız hastalığı’ bugünlerde çok yaygın. Suçiçeğini andıran bu hastalık genellikle gribal enfeksiyonlarla karıştırılıyor...

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El ayak ağız hastalığı, tüm yaşlarda görülmesine rağmen en sık görüldüğü grup beş yaş altındakilerdir. Sıklıkla yaz ve sonbahar aylarında görülür. Virüs, enfekte çocukların burun ve boğaz sıvılarında, ciltteki kabarcıkların içindeki sıvı ve dışkılarında bolca bulunur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Eda Balanlı Güngörmüş, kreş ya da anaokulu gibi genellikle yakın temas içinde olunan mekanlarda salgınların daha çok görülebildiğine dikkat çekti…

Belirtilerini iyi tanımak lazım

El ayak ağız hastalığının ilk belirtileri basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer. Boğaz ağrısı, halsizlik, bitkinlik, iştahsızlık, burun akıntısı ve ateş ilk belirtileri olabilir. Bu semptomlara birkaç gün içinde ağız içinde ve/veya çevresinde, el ve ayaklarda kızarıklıklar ve içi su dolu kabarcıklar eklenebilir. Ciltteki döküntü bazen kalçaya, bacaklara veya bez bölgesine de yayılabilir. Zamanla kabarcıklar açılır ve kabuklanır. Ağız içindeki yaralar ülserleşebilir ve çok ağrılı olabilir, yeme içme ve yutkunmayı zorlaştırabilir. Hastalık bir hafta veya 10 gün kadar sürer. Bir-iki hafta sonra parmaklarda soyulma olabilir; bu zararsız bir durumdur.

Yeniden tekrarlayabilir

Bazı insanlar hiçbir döküntü olmadan da bu hastalığı geçirebilirler. El ayak ağız hastalığının en sık görülen yan etkisi, ağız yaraları nedeniyle oral alımın azalması sebebiyle gelişen sıvısızlıktır. Virüse bağlı menenjit, çocuk felcine benzeyen bir felç tablosu ve ensefalit denilen beyin dokusu iltihabı görülebilir. Ancak neyse ki bu durumlar çok nadirdir. Birkaç farklı virüs el ayak ağız hastalığına neden olabilir. Hastalığı geçirenlerde o virüse karşı bağışıklık gelişir. Ancak el ayak ağız hastalığına neden olan diğer virüslere bağlı enfeksiyonlarla tekrar aynı tablonun görülmesi mümkündür. Bir başka deyişle birden fazla el ayak ağız hastalığı geçirilebilir.

Yedikleriniz çok önemli!

Çocuklar ağız yaraları nedeniyle yemeğe isteksiz olabilirler. Bu durumda çorba, yoğurt, ezilmiş patates gibi püre kıvamında, yutulması kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Ağız yaralarında yanmaya sebep olabilecek sıcak, baharatlı veya asidik yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Ağız yaraları nedeniyle sıvı dahi alamayacak çocukların sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve çocuğun sıvı kaybı açısından hekim tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Hastalık, belirtilerin başladığı ilk hafta çok bulaşıcıdır.