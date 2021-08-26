Sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

Elazığ'da kuraklık nedeniyle baraj sularının çekilmesiyle 75 yıllık köy okulu ortaya çıktı. Yöre halkı suların biraz daha çekilmesi durumunda köyün ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeniyle baraj suları 150 metre çekildi. Suların çekilmesiyle 75 yıllık köy okulu ortaya çıktı. Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi.

Ütebay, “İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor” dedi.

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, “Okulu görünce ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz” diye konuştu. (İHA)



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