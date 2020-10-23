Sular çekildi, kemikler ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köyün baraj suyu altında kalan mezarlığı sular çekilince ortaya çıktı. Dua etmek için mezarlığa giden köy sakinleri ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2009’da inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı, Pusa ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü.

Bu yıl tarım nedeniyle de sulama yapılınca barajın suları çok çekildi. Böyle olunca uzun süredir suyun altında kalan mezarlar da gün yüzüne çıktı. Suyun uzun süredir mezarları aşındırmasıyla insan bedenine ait kemikler de ortaya çıktı.

Uzun bir aradan sonra suların çekilmesiyle mezarlıkta yatan yakınlarına dua etmek için mezarlığa giden vatandaşlar ise insan bedenine ait kemikleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan suyun altında gözüken bazı mezarların görüntüsü ise dikkat çekiyor.

“RAHATSIZ OLUYORUZ”

Köy sakini Hasan Selvi, görüntüden rahatsız olduklarını belirterek, şunları söyledi:

* O kemikler Maden köyünün eski mezarlığına ait rahmetli olanların kemikleri. Dalgaların vurmasıyla su, toprağı almış sonra taşlar yüzeyde kalmış ve böylelikle toprağı gittiği için insanların kemikleri yüzeye çıkmış. Uzaktan dua ediyoruz.

* Durumun bu şekilde olmasından dolayı köylüler olarak gerçekten rahatsız oluyoruz. Yetkililer bu görüntülere çare bulurlarsa bu duruma seviniriz. (İHA)