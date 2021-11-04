Sular çekildi, oluşan adacıklarda köpekler besleniyor

Van Gölü'nde çekilmenin iki kilometreyi aştığı Çelebibağı bölgesinde çok sayıda adacık oluştu. Bölgedeki sokak köpekleri, yüzerek gittikleri adacıklarda ölü balıklarla besleniyor.

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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin de en büyük gölü olan Van Gölü’nde kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi meydana geldi.

Çekilmeyle özellikle derinliğin az olduğu Erciş ilçesinin sahillerinde adacıklar oluşmaya başladı.

Göl suyunun iki kilometreden fazla çekildiği Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı’nda oluşan adacıklara sokak köpekleri gidip ölü balıklarla besleniyor.

“BU MANZARA BİZİ ÜZÜYOR”

Erciş ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, “Göl sularının çekilmesiyle çok sayıda adacık oluştu. Bu manzara bizi çok üzüyor. Burada bulunan sokak köpeklerinin bazen yüzerek, bazen de yürüyerek 2 kilometre gidip adacıklarda bulunan ölü balıklardan beslendiğini gördüm. Onların bu hayatta kalma mücadelesini görünce onları bu mevkide beslemeye başladım. Vakit buldukça buraya yiyecek bırakıyorum bazen ellerimle besliyorum” dedi. (DHA)