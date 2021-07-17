Sular çekildi, yeniden ortaya çıktı

Kars Barajı Gölü'nün suları altında kalan 500 kişinin yaşadığı Boğazköy, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla beraber yeniden ortaya çıkarken, çocukluklarının geçtiği köyü görmek için vatandaşlar da Boğazköy'e geliyor.

Boğazköy’de doğup büyüdüğünü ifade eden Yaşar Omak, “Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Bu okulda okudum. Köyümüz sular altında kaldı. Üzülüyorum çocukluğumun geçtiği yer, büyüklerimizin mezarları burada, akrabalarımız, arkadaşlarımız var” dedi.

Bir ay öncesine kadar caminin sular atında olduğunu belirten vatandaşlar, “Bir ay öncesine kadar cami minaresinin yarısına kadar ve arkamda gördüğünüz okul tamamen sular altındaydı. Şu an sular çekilmiş baraj kapaklarının açılmasıyla cami ve okul, hatta eski Kars-Göle-Ardahan yolu da ortaya çıktı. Güzel bir duygu, geldik baktık gördük.” diye konuştu. (İHA)