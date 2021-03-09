Sular çekilince gizli tarih ortaya çıktı

Kuşadası'nın sahilindeki iki farklı yerde deniz sularının çekilmesiyle antik yapılar ortaya çıktı.

Turizmciler ve doğa severler yapıların kurtarma kazılarının yapılması halinde Kuşadası’nın kültürel zenginliğine ve turizmine katkı yapacağını söyledi.

“BİLİMSEL KAZI GEREKİYOR”

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, her iki noktada da bilimsel kazılar yapılmasını istedi.

Sürücü, şöyle konuştu:

* İlk yerleşimi 8 bin yıl öncesine giden bir höyük ve onun üzerinde yer alan 13. yüzyıl Bizans Kalesi’nin olduğu Anaia’nın hemen altındaki kıyı kesiminde, suların çekilmesiyle tarihi yapıların ortaya çıktığı görülüyor.

* Aynı şekilde ikinci bir tarihi yapının varlığı da Pygale plajında ortaya çıktı. Kilise olduğu tahmin edilen yapıların tarihlendirilmesi ve ne olduklarının açığa çıkması için bilimsel bir kazının yapılması gerekiyor.

* Atıl şekilde duran yapılarının her geçen yıl taşları tahrip oluyor, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı taşınabilir buluntular da kayboluyor.