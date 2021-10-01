Sular çekilince yüz yıllık iskele ortaya çıktı

Van Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi. Suyun çekilmesiyle, yüz yıllık balıkçı iskelesi gün yüzüne çıktı.

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Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü’nde yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı. İskelenin ahşap kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Akkuş, “Van Gölü 800 bin yıllık devasa bir geçmişe sahiptir. 800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çok daha yukarısına çıkmıştır. Öyle olmuş ki Van Gölü, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Ama öyle zamanlar gelmiş ki su seviyesi şimdinin 150 metre kadar üstüne çıkmıştır. Bu dönemde Van Gölü bir çekilme yaşıyor. Bu çekilmeyle beraber geçmişteki balıkçı iskeleleri ortaya çıkıyor” dedi.

ENDİŞE DUYUYORLAR

İskele Mahallesi’nde yaşayan Ömer Baran isimli vatandaş da, 2-3 ay içerisinde Van Gölü suyunun 60 metre civarında çekildiğini belirtti. Baran, iskelenin uzunca yıllar sonra ilk kez su yüzeyine çıktığını ve bu durumdan endişe duyduklarını söyledi. (İHA)

