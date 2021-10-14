Sulara gömülen köy 12 yıl sonra ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle 12 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı.

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Sivas’ın Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Pusat-Özen Barajı adeta alarm veriyor. Kuraklık, yetersiz yağış ve bilinçsiz sulama ile barajın suyu önemli oranda çekildi.

2009 yılında barajda sular altında kalan Pusak köyünün de yüzde 70’i gün yüzüne çıktı.

“DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR ÇIKMAMIŞTI””

Sivas’ta yaşayan Nazım Corut, “Daha önce sular altında kalan yerleşim yerleri hiç bu kadar çıkmamıştı” diye konuştu. (İHA)