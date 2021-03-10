Sulhattin usta 56 yıldır kalayla bakırları parlatıyor

Erciş ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Sulhattin Karakaş, talep üzerine belli aralıklarla iş yeri tezgahını açarak bakır tavaları, tencereleri ve kazanları kalaylıyor.

Yıllardır mesleğini devam ettirmeye çalışan Sulhattin Karakaş, “56 yıldır bakırcılık mesleğimi severek yapıyorum. Eskiden bunları kumla silerdik. Şimdi tuz ruhu vuruyoruz. Büyüklerimiz elle çeker odunla kalaylardı şimdi ise teknoloji gelişti, bakır tükendi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hâlâ kalaycılık var, ancak bizim memlekette yok. Bu memlekette meslekler tükendi” dedi.

“5 ERKEK, 2 KIZ YETİŞTİRDİM”

Kalaycılık mesleğine ilgi olmadığını dile getiren Karakaş, “Eskiden 5 kalaycı vardı. Şimdi bir ben kaldım. Sanatımı seviyorum. Çocuklarım bazen ‘yapma’ diyor ama ben çok seviyorum sanatımı. Sanat çok güzeldir. Gençlerde heves yok. 5 oğlum var. 2’si üniversitede, biri motor ustası ve biri Amerika’da. Kalaycılıkla 5 erkek, 2 kız yetiştirdim. Maalesef 5 oğlan şimdi bir adama bakamıyor. Çünkü sanata heves yok” diye konuştu.

“SANAT ALTIN BİLEZİKTİR”

Sanatın altın bilezik olduğunu söyleyen Karakaş, “2010’da Van’da düzenlenen törenle dürüstlükten ve ustalıktan dolayı plaket aldım. Maalesef şimdiki gençlerde hayat yok. Hep tahsil yaptı fakat sanat unutulup gitti.

Gençlere tavsiyem, sanat öğrensin. Sanat altın bileziktir. 1965’ten bu yana ustayım. Sanatımı çok seviyorum. Maalesef bakırcılık da öldü. Onun yerini krom, alüminyum ve teflon aldı” ifadelerini kullandı. (İHA)