Sultan Sazlığı’nda ilk defa yeşil arıkuşu gözlemlendi

Kayseri'de 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk kez yeşil arıkuşu gözlemlendi.

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Göçmen kuşların Türkiye’deki önemli uğrak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşu gözlemlendi.

Son zamanlarda Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda ilk defa görülüp kayıt altına alınan türler arasına yeni bir türün daha eklenmesi, alanın biyolojik çeşitlilik bakımından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunun göstergesi oldu.



Son iki yılda Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozu da ilk kez gözlemlenmişti. (İHA)