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Sulugöl Göleti buz tuttu

Tokat'ın Niksar ilçesinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Şehir genelinde 200 yerleşim yerinin yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yayınlanma: 13:09 - 01 Şubat 2022 Güncellenme:
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Sulugöl Göleti buz tuttu

Niksar’da günlerdir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Niksar-Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan Sulugöl Göleti’nin yüzeyi buz tuttu.

Yoldan geçen sürücüler, durarak bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel görüntülerin oluştuğu göl havadan drone ile görüntülendi.

200 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı.

Yağışın ardından merkeze bağlı 40, Almus’ta 32, Artova’da 4, Başçiftlik’te 6, Erbaa’da 3, Niksar’da 23, Reşadiye’de 35, Sulusaray’da 3, Turhal’da 8, Yeşilyurt’ta 3 ve Zile’de 43 olmak üzere toplam 200 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden açılması için Tokat İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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