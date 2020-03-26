Sumak nedir? Sumağın faydaları neler?

Genellikle salatalar ve et yemeklerinde kullanılan sumak, sıcak yerlerde yetişen, yaklaşık 150 türü bulunan, kimi türleri her mevsim yeşil kalabilen bitkidir. Sofralarda kullanılan sumağın sağlık açısında da birçok faydası bulunuyor. Yabani bir bitki olan sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Kalp hastalıklarından boğaz ağrısına kadar pek çok sağlık sorununa iyi gelen sumak, hem lezzetli hem de faydalı…

SUMAK NEDİR?

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan “sumak” elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

SUMAĞIN FAYDALARI

İçerdiği antioksidanlar ve antimikrobiyal özelliği ile sumak;

– Hazımsızlığı ve iştahsızlığı gidermede,

– Kusma ve ishali kesmede,

– Boğaz ve diş eti hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde çok etkili.

– Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar,

– Ateş düşürücü özelliği vardır. Solunum sistemini düzeltir.

– Kan şekerini ve kolesterolü de düzenler.

– Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlar.

ABD'de yapılan çalışmalarda, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya neden olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. DNA tamirini harekete geçirerek, kanserle mücadele etmeyi sağlıyor.