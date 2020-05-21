Yunan mitolojisine göre Sparta Kralı’nın genç oğlu olup yeniden doğuşu simgeleyen sümbül, Türkiye, Türkmenistan, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Filistin bölgesi de dahil olmak üzere doğu Akdeniz'e özgü bir bitkidir. Sümbül çiçeği tohumları geleneksel tıpta iştah açıcı, sarılık ve bel soğukluğu rahatsızlığını tedavi edici olarak yüzyıllardır kullanılmıştır. Peki, sümbülün faydaları nelerdir? Sümbül çiçeği neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sümbül, güzel kokulu ve dört mevsim açan çiçekleriyle ünlü, soğanlı bir bitkidir. Sümbülün yaprak ve çiçekleri yaz başında veya sonbaharın başlarında toplanır. Gölge bir yerde kurutulduktan sonra kullanılan sümbülün faydaları nelerdir? Sümbül çiçeği neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SÜMBÜL NEDİR?

Boyu 20-25 cm. tek sap üzerinde ve soğandan yetişen ve baharda salkım halinde çeşitli renklerde çiçek açan sümbül çiçeği, çok hoş bir kokuya sahip olduğu için doğal bir oda parfümüdür. Evlerde sıklıkla tercih edilmesinde kolaylıkla bakılabilmesi ve bu güzel kokusudur.

Yunan mitolojisine göre, sümbül çiçeği (Hyacinthus), Kral Amyklos'un, yeniden doğuşu simgeleyen Hyakintos adındaki çok yakışıklı bir delikanlı olan oğlundan gelmektedir.

SÜMBÜL ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sümbül ve sümbül çiçeğinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– İdrar söktürücüdür.

– Antimikrobiyal, antifungal ve antibakteri özellikleri cilt bozukluğuna iyi gelir.

– Egzama ve akne tedavisinde kullanılır.

– İktidarsızlığı giderir.

– Hazmı kolaylaştırarak spazmı çözer.

– Karın ağrılarını giderir. Mide kramplarını ve gazını söktürür. Bağırsağa iyi gelir.

– Baş ağrılarına iyi gelir.

– Boğaz ağrısına iyi gelir.

– Bedeni rahatlatır, gevşetir ve sinirleri yatıştırır.

– Bağırsak solucanlarını düşürür. Sancılı regl dönemlerinde iyi gelir.

– Astım grip ve bronşit kaynaklı nefes darlığını giderir.

– Ateşi düşürür.

– Bitkinin gövdesi kolera tedavisinde kullanılabilir.

– Soğanları sütle karıştırıp merhem haline getirildiğinde çıban tedavisinde kullanılır.

– Saç dökülmesinde kullanılır.

– Uykusuzluğa iyi gelir.

– Vücuda kuvvet verir.