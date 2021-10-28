Sümela Manastırı’nda sona gelindi

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelindi.

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Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarının yüzde 100’lük kısmı, dağcılık kapsamında kaya güçlendirme çalışmalarının ise yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Kaya güçlendirme çalışmalarının sona ermesinin ardından manastırın 5 ay sonra tamamen ziyaretçilere açılması planlanıyor.

22 Eylül 2015’te restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlamıştı.

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmalarında en iyi güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

Bir bölümü 25 Mayıs 2019’da ziyarete açılan manastırın yüzde 90’lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz’da tamamen ziyarete açılmıştı.

6 yıl süren restorasyonun bedeli ise 57 milyon TL oldu. (İHA)