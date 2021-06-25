‘Sümer Kraliçesi’ 108’inci yaş gününü kutladı

Mersin'de mütevazı bir yaşam süren ‘Sümer Kraliçesi’ Muazzez İlmiye Çığ, 108 yaşına girdi. Çığ, Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şebesi'nin yaptığı ziyarette doğum günü pastasını kesti.

TKKD Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç ve yönetim kurulu üyeleri İlmiye Çığ'ı evinde ziyaret etti. Doğum günü nedeniyle çiçeklere boğulan İlmiye Çığ, 108'inci doğum gününü dernek yöneticileriyle birlikte kutladı.

Doğum gününde konuşan Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç kısa bir konuşma yaparak, “Bizlere ilham veriyorsunuz. Türk kadınına örnek bir kimlik taşıyorsunuz. TKKD olarak sizi örnek alıyoruz. Kentimizin dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kadın erkek eşitliği ve kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi amaçlı Mersin'e katkı sunacak projeler üretmeye çalışacağız” dedi.

“HAKLARINIZ İÇİN TEPKİ GÖSTERİN”

Muazzez Ilmiye Çığ’ın “Haklarınız için tepki gösterin” sözlerine karşılık veren Başkan Gürağaç, “TKKD 62 yıllık bir kuruluş International Council of Women (ICW ) ve Avrupa Kadınlar Konseyi'nin (ECICW ) asil üyesidir. Bu bağlamda özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına yönelik tepkilerimizi gösteriyor ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapıyoruz “ diye ifade etti.

Ziyaretten son derece memnun olan Muazzez İlmiye Çığ, daha sonra 108'inci doğum günü pastasını kesti. Çığ, doğum günü sürprizi nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Çığ, dernek başkanı Belgin Gürağaç ve üyelerine kitap imzalayıp hediye etti. Gürağaç ise kendisine çiçek vererek doğum gününü kutladı.