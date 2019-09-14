Sümeyye Boyacı’dan yeni mesaj var : Türkiye için umuda yüzeceğim !

Şöyle diyor Sümeyye : ‘”Cumhuriyet Tarihimizin Yüzmede İlk Kadın Dünya Şampiyonu” olmak için hazırım. Bu akşam Londra’da İstiklâl Marşımızı Tüm Dünya’ya dinletmek için mücadele edeceğim. Londradaki tüm Türkleri bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum.'

“Bu vesile ile beni bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. En az benim kadar bu yarışlarda mücadele eden, Paralimpik Yüzme Takımızla müthiş bir aileyiz… sağolsun Federasyonumuz da yanımızda… İnanın bu güzel ülkemizde olağanüstü yetenekli ve çalışkan gençler ve sporcular var… yeter ki gereken şartları bulabilsinler. ‘

Yıllardır Eskişehir Büyükşehir Beledlyesi'nin sporcusu olan Sümeyye Boyacı ‘Yılmaz Büyükerşen hocamıza da minnettarım. Beni bir baba şefkatiyle hep destekledi… ‘ diye anlatıyor.

Prof Yılmaz Büyükerşen de Sümeyye için bir mesaj gönderdi : ‘Sevgili Sümeyye, altın kızım..

Çok emek verdin, çok çalıştın, çok azmettin. Zaferlerin ile bizlere, bu şehre ve ülkemize büyük gurur yaşattın.

Şimdi sırada bir kez daha dünya şampiyonluğu var. Kalbimiz seninle…'

Sümeyye Boyacı'nın dünyadaki çok zorlu yarışlara katılmasını sağlayan sponsoru Bursa Kebap Evi ve Türk Havayolları yetkilileri ile de konuştum, ‘Türkiye'nin bağrına bastığı böyle azimli bir genç sporcunun her zaman yanındayız. Ve bundan sonra da 2020 Olimpiyatlatına en iyi şekilde hazırlanması için desteğimiz onunla… ‘ dediler.

Sümeyye'nin annesi Semra Boyacı da yanında. İlk günden beri Sümeyye'ye yön veren, yüzmeyle ve sanatla tanıştıran, her antrenmanına taşıyan Semra hanım, kızını kalpten destekleyen herkese sevgilerini iletti.

16 yaşındaki milli yüzücümüz Sümeyye tahmin edeceğiniz gibi gerçekten çok heyecanlı, artık yarış saatini bekliyor.

Tüm Türkiye de Londra'dan gelecek bir iyi haberi !

Haydi Sümeyye ! Başaracaksın !

Ve Sözcü'ye anlattığın gibi o madalyayı ‘Emine Bulut ve kendi annen başta olmak üzere tüm iyi kadınlar için' alacaksın.