Sünnet kaç yaşında yapılmalı?

Çocuğunuzun psikolojisinin olumsuz yönde etkilenmeden sağlıklı bir sünnet deneyimi geçirmesi için yaş önemli bir faktördür. Her yaşta yapılmakla birlikte 3-6 yaş arası çocuklara sünnet önerilmemektedir. Bu nedenle birçok ebeveyn sünnet sırasında meydana gelebilecek travmatik etkileri en aza indirmek için sünnet yaşı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki sünnet için en ideal yaş kaçtır? Çocukları neden bu yaşlarda sünnet ettirmeliyiz? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Günümüzde neredeyse tüm aileler çocuğunu doğduktan sonra sünnet ettirerek yaşanabilecek olan travmanın önüne geçmiş oluyorlar. Yeni doğan dönemi; yara iyileşmesinin daha hızlı olması, cerrahi sürecin kolaylığı, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve kişilik oluşmadığından dolayı psikolojik olarak olumsuz etkileyemeyeceği için sünnet için en uygun dönem olduğu düşünülmektedir. Bu süreçte sünnet yaptırmayan aileler için ise en uygun dönem 6-11 yaş aralığıdır. 6-11 yaş çocuğun ilkokula başladığı yaşlardır. Bu yaş grubunda bir çocuğun kişiliğinin oluşmuş olması ve anlatıldığında durumu anlayarak kendini sünnete daha hazır hissetmesini sağlayacaktır. Böylelikle çocuk korkularından sıyrılarak psikolojik travma yaşamasının önüne geçilebilmektedir.

BEBEK DOĞDUKTAN NE KADAR SÜRE SONRA SÜNNET YAPILMALIDIR?

Genellikle bebek doğduktan sonra hemen sünnet yaptırılması tavsiye edilmemektedir. Bunun için bebeğin doğumdan sonra gelişimini tamamlandığını 7-10 günün geçmiş olması gerekir. Bebeğinizin doğduktan en az bir hafta sonra ya da 28 gün sonra yenidoğan sünneti yaptırabilirsiniz.

SÜNNET SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

– Sünnet cerrahi bir işlem olduğundan ve hassas bölgeyi içerdiğinden dolayı ağrıya karşı biraz mücadele etmek gerekir.

– İlk 24 saat için hafif bir kanama yaşanabilir fakat aşırı bir kanama görüldüğü takdirde müdahale edilmesi gerekebilir.

– Sünnet mutlaka hastane ortamında gerçekleşmelidir.

– Bu konuda uzman doktorlar tercih edilmelidir.

– Çocuklara sünnet hakkında korkutucu söylemlerde bulunulmamalıdır.

– Çocuk kendinin farkında ise uyutularak sünnet yapılmalıdır.

– Doktorunuzun önerisi dahilinde banyo yapılmalıdır.