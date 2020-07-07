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Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi
Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi
Kısa bir süre önce oyuncu Hazım Körmükçü ile olan ilişkisini bitirdiğini açıklayan sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi.
Yaşam 7 Temmuz 2020 - 16:13

Geçirdiği kaza sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tandoğan, kolunun kanlı halini gösteren bir foto koydu.

Tandoğan paylaşımına “Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos'ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı, sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak EMNİYET KEMERİ bir kez daha canımı kurtardı spin atıp direklere vururken. Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetini kaybettim. Araba perte çıktı yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım” diye yazdı.

Son güncelleme: 16:21 - 07.07.2020
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