Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi

Geçirdiği kaza sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tandoğan, kolunun kanlı halini gösteren bir foto koydu.

Tandoğan paylaşımına “Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos'ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı, sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak EMNİYET KEMERİ bir kez daha canımı kurtardı spin atıp direklere vururken. Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetini kaybettim. Araba perte çıktı yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım” diye yazdı.