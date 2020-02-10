Süper ay büyüledi

Kar Ayı olarak da bilinen yılın ilk süper ayı havanın da açık olması nedeniyle Bodrumda gözlenirken büyüleyici görüntüler oluştu.

Ay’ın parlak ve net göründüğü manzara görenleri hayran bıraktı.

Dolunay’ın her zamankinden daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu “Süper Ay” dün akşam saatlerinden itibaren kendini gösterdi.

Bodrum'un Torba, Güvercinlik, Gölköy ve Gündoğan mahallelerinde yaşayanlar saat 20.20'dan itibaren yükselmeye başlayan en parlak dolunayı büyülenerek izledi.

Çok özel bir gökyüzü olayı olaylarından bir tanesi olan “Süper Ay” gece boyunca etrafı gündüz gibi aydınlattı.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Kar Ayı olarak da bilinen ilk Süper Ay bundan sonra 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.