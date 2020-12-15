‘Süper bulaştırıcı’ olduğunu söyleyen Moss’tan itiraf: Genç ve aptalım

1990'lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerinden dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss’un kardeşi Lottie Moss da ablasının izinden gidiyor.

Ancak 22 yaşındaki model bugünlerde kariyeriyle değil, sosyal medyada paylaştığı bir görüntüyle gündemde. Moss, geçtiğimiz günlerde kişisel hesabından canlı yayın yaparken, tepki çeken ifadeler kullandı.

Birden fazla arkadaşıyla kamera karşısına geçen genç model, corona salgınında ‘süper bulaştırıcı’ olduğunu söyleyerek arkadaşını öptü.

Dünya genelinde 1.6 milyondan fazla insanın öldüğü salgınla dalga geçen Moss, eleştiriler çığ gibi büyüyünce açıklama yapmak zorunda kaldı.

Takipçilerinden özür dileyen Moss, “Süper bulaştırıcı olduğumu söylediğim için üzgünüm. Canlı yayında birisi bu kelimeyi söyledi. Ben de şaka olarak bunu tekrarladım. Süper bulaştırıcı değilim ve böyle ciddi bir virüste asla böyle bir şey yapmam” dedi.

Üçü aynı evde yaşayan dört arkadaşıyla yemeğe çıktığını ve hükümetin corona kısıtlamalarını ihlal etmediğini belirten Moss, “İnsanları incittiğimin farkındayım ve özür dilemek istedim. Hala genç ve aptalım ama öğreniyorum. Bazen göz önünde biri olduğumu unutuyorum. Sözlerime daha çok dikkat etmeliyim” ifadelerini kullandı.