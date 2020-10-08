Şüpheli hayvan ölümlerinin nedeni salgın çıktı

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde son birkaç gün içerisinde birçok evcil hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü. Hayvanlarının zehirlendiğini düşünen hayvan sahipleri ise tedirgin olduklarını belirttiler. Üç köpeğinin zehirlendiğini belirten Burcu Şimşek isimli hayvan sever, birçok köpek ve kedinin zehirlenme belirtileri göstererek öldüğünü dile getirdi.

İLÇEDE GÖREVLİ VETERİNERLER İNCELEDİ

Hayvan sahiplerini tedirgin eden ölümlerle ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. İlçede bulunan veteriner hekimler tarafından yapılan analizlerde ölümlere kanlı ishal salgınının neden olduğu anlaşıldı. Salgının farklı noktalarda görüldüğü belirtilerek salgınla ilgili tedbirler alındığı kaydedildi. (İHA)