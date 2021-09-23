Sürüden ayrılan leylek esnafın maskotu oldu

Tekirdağ'da sürüden ayrılan ve tarihi bedesten çarşısının bahçesine konan leyleği esnaf besliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süleymanpaşa ilçesinde tarihi bedesten çarşısının bahçesine bir hafta önce sürüden ayrılan leylek kondu. Bahçeden günlerdir ayrılmayan leyleğe, çarşı esnafı sahip çıktı.

Her gün aralarında para toplayıp leyleği besleyen esnaf, hayvanın artık çarşının maskotu olduğunu söyledi.

“HALK ONU ÇOK SEVİYOR”

Esnaf Mahmut Didman, “Leylek bir haftadır ayrılmıyor. Her gün besleniyor. Balık daha çok sardalya ve hamsi türlerini seviyor, bir de solucan yiyor. Halk onu çok seviyor herkes resim çektiriyor” dedi.

“ADINI YAŞAR KOYDULAR”

Çarşıda çay ocağı işleten Ahmet Didman da “Geçen hafta iş yerime geldiğimde baktım yürüyordu, balık verdim ona erkenden. Gitti zannettim, ertesi gün bir baktım yine burada. Besledik hayvanı o da alıştı buraya gitmiyor.Artık çarşımızın sakini oldu, sürüyü bıraktı bize geldi. Çay içenler ona bakıyor o da bize bakıyor. Arkadaşlar ona ‘Yaşar’ adını koymuşlar” dedi. (DHA)