Sürüklenen yavru atın imdadına annesi yetişti

Kars’ın Dikme köyü yakınlarına gelen bir grup yılkı atı burada eriyen karlar ile taşan Kars Çayı’ndan karşıya geçti. Atların çaydan geçmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yavru atın suyla imtihanı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Annesinin arkasından suya giren yavru at, akıntının kuvvetiyle sürüklendi. Boğulmaktan son anda kurtulan yavru atı ise annesi bir an olsun yalnız bırakmadı. Azgın sulardan çıkmayı başaran yavru, daha sonra annesiyle diğer atların yanına gitti.

Dikme köyü arazilerinde yaşam mücadelesi veren atlar, havaların ısınmasıyla hemen köyün yanı başından geçen Kars Çayı’na giderek buradan su ihtiyaçlarını karşılıyor, daha sonra ovaya yayılıyor. (İHA)