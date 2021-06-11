Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk başladı

Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Kıyıdüzü köyü sakinlerinin baharda başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı her gün tozlu yoldan geçiyor.

Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve süt sağımının yapıldığı Van Gölü kıyısındaki köye kadar getiriyor.

Yolculuk sırasında koyunların ortaya çıkardığı toz bulutu ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Zorlu yolculuk drone ile görüntülendi. (İHA)