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Sürünerek girdiği kayanın altından dört can kurtardı

Iğdır'da yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayanın altında sıkışan yavru köpekleri, 11 yaşındaki Bünyemin Bera Yıldız, sürünerek girip çıkardı.

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Merkez Atatürk Caddesi’ndeki yer altı çarşısının üzerine peyzaj amaçlı konulan kayaların altından köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.

İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ve görevlilerin giremediği kayanın altına 11 yaşındaki Bünyemin Bera Yıldız, sürünerek girdi. Bünyemin, kayanın altında sıkışan 4 yavru köpeği dışarı çıkarmayı başardı.

BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

Bünyemin’in çıkardığı yavru köpekler anneleriyle birlikte Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi. (DHA)

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