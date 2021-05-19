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Survivor Harran’da ödül, bulgur pilavı ve çiğ köfte

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' olarak iki takım olan yarışmacıların, oyun sonunda ödülleri ise tereyağlı bulgur pilavı ve çiğ köfte oldu.

Güncellenme: 14:11, 19/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Survivor Harran’da ödül, bulgur pilavı ve çiğ köfte

Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi’nde yaşayan Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen, çevresinde park ve farklı eğlence imkanı bulunmayan bölgeye çocukların oyun oynayabilecekleri küçük bir yarışma parkuru oluşturdu.

ÇIKMA LASTİK VE PET ŞİŞEDEN PARKUR

Çeşitli araçların lastiği, tahta, pet şişe, havuz  ve merdivenlerden oluşturulan parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti. Çocukların zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Çeçen, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

ÇOK SEVİLDİ

Kısa sürede büyük beğeni alan Harran Survivor mahalle sakinlerinin eğlencesi haline geldi. Rampa koşusuyla başlayan parkurda araç lastiklerinin arasından geçen çocuklar, yüksekten atlayıp havuzda yüzerek, 100 metrelik mesafede yarışı önde tamamlamaya çalışıyor.

TEREYAĞLI BULGUR PİLAVI ÖDÜL 

‘Gönüllüler’ ve ‘Ünlüler’ diye iki takıma ayrılan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ilgi çekiyor. Yarışı kazanan takıma ise kente özgü olan ve parkurda hazırlanan tereyağlı bulgur pilavı ile büyükleri tarafından yoğurulan çiğ köfte ödül yemeği olarak ikram ediliyor.







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DHA-Genel – Türkiye-Şanlıurfa – Ali LEYLAK
2021-05-19 13:51:17