Survivor’dan elenenler Türkiye’ye döndü!
Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.
Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.
ACUN ILICALI DÖNMEDİ
Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açılamada Türkiye’ye dönmeyeceğini söylemişti.
Ilıcalı, “Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı” ifadelerini kullanmıştı. DHA