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Survivor’dan elenenler Türkiye’ye döndü!
Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir kısmı, yarışmadan elenenler ve bölgedeki Türkler, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Türkiye'ye dönenler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta 14 gün karantinada tutulacak.
Yaşam 14 Mayıs 2020 - 17:48

Survivor'da elenen isimler ile programda görev alan bir grup kişi ve bölgedeki Türk vatandaşları, THY’ye ait uçakla İstanbul’a geldi.

Acun Ilıcalı, Küba'da, Bahamalar'da, Karayip Adaları'nda, Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı.

ACUN ILICALI DÖNMEDİ

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açılamada Türkiye’ye dönmeyeceğini söylemişti.

Ilıcalı, “Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı” ifadelerini kullanmıştı. DHA

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Son güncelleme: 18:03 - 14.05.2020
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