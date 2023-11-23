Sus işareti yapan o hemşirenin son hali

İstanbul'da 47 yıl önce hemşire kıyafetiyle 'Sus' pozu verdiği fotoğrafıyla hafızalara kazınan Dilek Tunca yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

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Onu hepimiz tanıyoruz. Hastane, sağlık ocağı ya da ağız diş sağlığı merkezi hangisine giderseniz gidin içeri girdikten sonra sizi parmağıyla ‘Sus’ işareti yapan bir hemşire karşılar.

Geçmişte yaygın olarak kullanılan fotoğrafın kahramanı Dilek Tunca belki de İstanbul’da 1976 yılında gerçekleşen çekimler sonrası bu pozun ülkenin dört bir köşesindeki duvarları süsleyeceğini hayal bile etmemişti.

Şimdilerde yaşamını İzmir’de sürdüren Dilek Tunca, yıllar sonra değişimiyle dikkat çekti. İşte Tunca’nın son hali…

“BENİ TANIMAYANLAR HEMŞİRE OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜ”

Dilek Tunca daha önce yaptığı açıklamada, modellik yaptığı 1976 yılında bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için ‘Sus işareti’ kataloğu deneme çekimlerine katıldığını söylemişti. Bir hastaneden ödünç alınan başhemşire kıyafetiyle simge haline gelen pozu verdiğini dile getiren Tunca, o fotoğrafın daha sonra Türkiye’de ve Avrupa’daki birçok ülkede karşısına çıktığını belirtmişti.

Tunca, “Beni tanımayanlar hemşire olduğumu bile düşündü. Fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim” demişti.