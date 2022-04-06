Süs köpeğiydi, hassas burun oldu

Antalya'da iki yaşına kadar evde süs köpeği olarak beslenen, altı yaşındaki Amerikan Cocker cinsi Çaki, emniyete bağışlanınca hassas burun oldu. Çaki'nin uyuşturucu ararken hareketli ve oyuncu halleri ilgi çekiyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki hassas burun köpekler, polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olarak görev yapıyor. Narkotik, bomba, iz takibi, kadavra olmak üzere farklı alanlarda kullanılan köpekler, küçük yaşta eğitime alınıyor. Köpekler, genelde oyuncu ve uysal cinslerden seçiliyor. Belçika ve Alman kurdu en çok tercih edilen köpek ırkları arasında yer alıyor. Köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde Ankara’da yetiştirilip, eğitiliyor. Eğitimi tamamlanan köpekler idareci sıfatı alan polis memuruyla görev yapıyor.



NARKOTİK MADDEYE HASSAS

Köpekler, emniyet bünyesinde yetiştirildiği gibi bazen de sahipleri tarafından bağışlanıyor. Bağış yoluyla emniyetin hassas burun kadrosuna katılan süs köpeği Amerikan Cocker cinsi Çaki de Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 4 yıldır bulunuyor.

İki yaşına kadar evde, aile ortamında süs köpeği olarak bakılan ve sevilen Çaki, sahibi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlandı. Kısa süreli eğitimin ardından Çaki’nin narkotik maddelere daha hassas olduğu belirlendi. Oyuncu ve hareketli halleri ile ilgi çeken Çaki, operasyonlarda başarısıyla göz dolduruyor.

GÖRENLER SEVMEK İSTİYOR

Komiser Buse Güler, Çaki’nin bağışlanmasının ardından eğitimden geçip, göreve hazır hale geldiğini söyledi. Güler, “Sevimli ve süs köpeği olunca katıldığımız operasyonlarda Çaki’yi sevmek isteyenler de oluyor. Çaki kendisini sevdiriyor. Bu köpekler operasyonlarda insanlarla iç içe oluyor. Saldırgan yetiştirmiyoruz. İşlerine odaklanmalarını sağlayacak eğitimler veriyoruz” dedi. (DHA)



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