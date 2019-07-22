Susamın faydaları nelerdir? Susamın besin değerleri ve yararları…

Susamın güçlü besinsel yararları arasında kanseri önleme, kalp sağlığını iyileştirme, kan basıncını düşürme, güçlü kemikler oluşturma ve diyabeti önleme yetenekleri bulunur. Ayrıca uyku bozukluklarını, sindirimi iyileştirmeye, iltihaplanmayı azaltmaya, solunum sağlığını arttırmaya, diş bakımı, depresyon ve kronik stresi ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar. Şimdi, susamın sağlık açısından yararlarına daha yakından bakalım... Susamın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Genellikle pasta ve böreklerde kullanılan susam, dünyadaki en eski yağlı tohum ürünü olarak kabul edilir ve 3.500 yıldan fazla bir süredir ekilmektedir. Ayrıca, susamdan elde edilen susam yağı, hem müshil hem de yumuşatıcı özelliklere sahip zengin bir besin kaynağıdır. Peki, Susamın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

SUSAMIN FAYDALARI

Susamın sağlığa faydalarından bazıları şunlardır:

Kanser riskini azaltır

Susam, antioksidan olarak işlev gören ve serbest radikallerin etkilerini azaltan, kanseri önleyen nadir bir bileşik olan fitat içerir. Serbest radikaller, birçok kanser türüne ve kalp hastalıkları, erken yaşlanma ve bilişsel arızalar gibi diğer çeşitli koşullara bağlı olan hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleridir. Susam ayrıca lösemi, meme, akciğer, pankreas, kolon ve prostat kanseri riskini azaltmakla da pozitif olarak ilişkilendirilmiştir.

Saç sağlığı

Susam saç sağlığını geliştirmeye yardımcı olan bitki polifenolleri bakımından zengindir. Susam yağı, genellikle saçlardaki erken beyazlamayı azaltmak, vitamin ve minerallerin varlığından dolayı da saçın büyümesini arttırmak için kafa derisine sürülür. Bu yağdaki amino asitler ve antioksidanlar, saçtaki parlaklığın geri dönmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığını Artırır

Susamda bulunan doğal yağda çözünür liganların yapılan bir araştırmada, hipertansiyonu azalttığı bulunmuştur. Bu da, kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltmaya yardımcı olur ve çeşitli kalp rahatsızlıklarını önler.

Kolesterolü düşür

Susam kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur çünkü kolesterol üretimini engelleyen fitosterolleri içerir. Siyah susamlar fitosterol açısından özellikle yüksektir.

Artriti giderir

Susamdaki yüksek bakır içeriği artriti önler, rahatlatır, kemikleri, eklemleri ve kan damarlarını güçlendirir.

Kırışıklıkları önler

Susam yağı, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının cildinize zarar vermesini önleyerek kırışıklık ve pigmentasyon görünümünü önler.

Kemik sağlığını iyileştirir

Bir avuç susam tohumu, bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içerir. Susam tohumlarının yüksek çinko içeriği de kemik mineral yoğunluğunu arttırır.

Solunum yolu hastalıklarını önler

Susamdaki magnezyum, astımı ve solunum yolu hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Karaciğeri korur

Susamda bulunan sesamin antioksidan özellik göstererek, karaciğeri oksidatif hasardan korur. Ayrıca alkolün karaciğer üzerindeki etkisine karşı koruyucudur ve karaciğerin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur.

SUSAMIN BESİN DEĞERLERİ

100 g susamda aşağıdakiler bulunur:

Su: 4.69 g

Enerji: 573 kcal

Protein: 17.73 g

Toplam yağ: 49,67 g

Karbonhidrat: 23.45 g

Lif: 11.8 g

Toplam şeker: 0.3 g

Kalsiyum: 975 mg

Demir: 14,55 mg

Magnezyum: 351 mg

Fosfor: 629 mg

Potasyum: 468 mg

Sodyum: 11 mg

Çinko: 7.75 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0,79 mg

Riboflavin: 0.25 mg

Niasin: 4.52 mg

B-6 Vitamini: 0,79 mg

Folat, DFE: 97 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.25 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 6.96

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 18.76 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 21.77 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg