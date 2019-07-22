Susamın faydaları nelerdir? Susamın besin değerleri ve yararları…

Genellikle pasta ve böreklerde kullanılan susam, dünyadaki en eski yağlı tohum ürünü olarak kabul edilir ve 3.500 yıldan fazla bir süredir ekilmektedir. Ayrıca, susamdan elde edilen susam yağı, hem müshil hem de yumuşatıcı özelliklere sahip zengin bir besin kaynağıdır. Peki, Susamın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…
SUSAMIN FAYDALARI
Susamın sağlığa faydalarından bazıları şunlardır:
Kanser riskini azaltır
Susam, antioksidan olarak işlev gören ve serbest radikallerin etkilerini azaltan, kanseri önleyen nadir bir bileşik olan fitat içerir. Serbest radikaller, birçok kanser türüne ve kalp hastalıkları, erken yaşlanma ve bilişsel arızalar gibi diğer çeşitli koşullara bağlı olan hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleridir. Susam ayrıca lösemi, meme, akciğer, pankreas, kolon ve prostat kanseri riskini azaltmakla da pozitif olarak ilişkilendirilmiştir.
Saç sağlığı
Susam saç sağlığını geliştirmeye yardımcı olan bitki polifenolleri bakımından zengindir. Susam yağı, genellikle saçlardaki erken beyazlamayı azaltmak, vitamin ve minerallerin varlığından dolayı da saçın büyümesini arttırmak için kafa derisine sürülür. Bu yağdaki amino asitler ve antioksidanlar, saçtaki parlaklığın geri dönmesine yardımcı olur.
Kalp sağlığını Artırır
Susamda bulunan doğal yağda çözünür liganların yapılan bir araştırmada, hipertansiyonu azalttığı bulunmuştur. Bu da, kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltmaya yardımcı olur ve çeşitli kalp rahatsızlıklarını önler.
Kolesterolü düşür
Susam kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur çünkü kolesterol üretimini engelleyen fitosterolleri içerir. Siyah susamlar fitosterol açısından özellikle yüksektir.
Artriti giderir
Susamdaki yüksek bakır içeriği artriti önler, rahatlatır, kemikleri, eklemleri ve kan damarlarını güçlendirir.
Kırışıklıkları önler
Susam yağı, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının cildinize zarar vermesini önleyerek kırışıklık ve pigmentasyon görünümünü önler.
Kemik sağlığını iyileştirir
Bir avuç susam tohumu, bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içerir. Susam tohumlarının yüksek çinko içeriği de kemik mineral yoğunluğunu arttırır.
Solunum yolu hastalıklarını önler
Susamdaki magnezyum, astımı ve solunum yolu hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
Karaciğeri korur
Susamda bulunan sesamin antioksidan özellik göstererek, karaciğeri oksidatif hasardan korur. Ayrıca alkolün karaciğer üzerindeki etkisine karşı koruyucudur ve karaciğerin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur.
SUSAMIN BESİN DEĞERLERİ
100 g susamda aşağıdakiler bulunur:
Su: 4.69 g
Enerji: 573 kcal
Protein: 17.73 g
Toplam yağ: 49,67 g
Karbonhidrat: 23.45 g
Lif: 11.8 g
Toplam şeker: 0.3 g
Kalsiyum: 975 mg
Demir: 14,55 mg
Magnezyum: 351 mg
Fosfor: 629 mg
Potasyum: 468 mg
Sodyum: 11 mg
Çinko: 7.75 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg
Tiamin: 0,79 mg
Riboflavin: 0.25 mg
Niasin: 4.52 mg
B-6 Vitamini: 0,79 mg
Folat, DFE: 97 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 9 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.25 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 6.96
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 18.76 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 21.77 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg