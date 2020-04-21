Susan Sarandon’un kızı Eva Amurri üçüncü kez doğum yaptı, Mevlana’nın sözleriyle şükretti

Dünyaca ünlü oyuncu Susan Sarandon’ın İtalyan yönetmen Franco Amurri ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eva Amurri üçüncü kez anne oldu. Futbolcu Kyle Martino ile evli olan 35 yaşındaki Amurri, Matteo adını verdiği bebeğini evde dünyaya getirdi.

Doğum anında çekilen fotoğrafı, Mevlana’nın “Sevdiğiniz güzellik neyse, yaptığınız şey de o olsun. Diz çöküp secde etmenin yüzlerce yolu vardır” sözleriyle şükrederek Instagram hesabından paylaşan Amurri’nin fotoğrafı on binlerce beğeni aldı.