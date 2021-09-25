Süslenip pedal çevirdiler

Türkiye’de başlayan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliğinde, kadınlar kendilerini ve bisikletlerini süsleyip pedal çevirdi. Bisikletin yaşamın bir parçası haline gelmesi, kadınların görünür olması için düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu

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Yaşar ANTER Kemal ATLAN

2013 yılında İzmir'de başlayan ve 9 yıl içerisinde dünyaya yayılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği Eskişehir'de gerçekleşti. Renkli görüntülerin yaşandığı 30 ülke, 150 şehirde düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na kadınlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek katıldılar. Süslenip, püslenip pedal çeviren kadınların etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin organizatörü Füsun Ertunç, yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım alt yapısı ve hizmetleri almak istediklerini söyledi. Eskişehir'de, bisikletin yaşamın bir parçası olması ve kadınların görünür olması amacıyla dünya genelinde düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği 19 Eylül Pazar günü saat 16:00'daydı. Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda başlayan tur Kanlıkavak Parkı'nda son buldu. Etkinliğe 200'e yakın kadın katıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organizatör Füsun Ertunç, kadınların dilek ve isteklerini şöyle anlattı:

“Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte ‘iklim değişikliği' diyorduk, şimdi ise ‘iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz.

Ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Bisiklete daha çok binerek dünyaya biraz olsun olumlu katkıda bulunabiliriz. Bunun yanında şehirlerin insan odaklı olarak tasarlanmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım alt yapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Pazar günleri bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak ‘Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz.”

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde de ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' nedeniyle düzenlenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” etkinliği Belediye Meydanı'nda başladı. 35 bisikletli kadın süsledikleri bisiklet ve renkli kıyafetlerle tura katıldı.

Psikolog Miray Demir, “Düzenlediğimiz etkinlik içerisinde hem kadınlara yönelik tepkilere, hem bisiklet kullanımının artırılmasına hem de iklim krizine dikkat çekmek istedik” diye konuştu. Tur bitiminde ise müzisyen Burcu Gökalp'in verdiği konserde kadınlar dans etti, şarkılar söyledi.