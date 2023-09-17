Süslü kadınlar yollarda
Ankara'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Bisikletlerini süsleyen kadınlar sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentlere dikkat çekmek için bisiklete bindi.
Ankara’da Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi.
Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.
Organizasyon sorumlusu Burçin Tarhan, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne vurgu yapmak için buradayız. Ankara’da bisiklet süren kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı, yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
(AA)